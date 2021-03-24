Власти Индонезии выдадут России наркоторговца, скрывавшегося на Бали

Россиянина, отсидевшего за хранение наркотиков, депортируют из Индонезии в родную страну. В России его разыскивали за контрабанду и торговлю запрещенными веществами. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Индонезии депортируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Андрея Коваленко», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Коваленко обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, приготовлении к незаконному сбыту наркотиков, а также в контрабанде наркотиков в особо крупном размере организованной группой.

Следствие полагает, что банда по торговле наркотиками была создана в Санкт-Петербурге. В нее был вовлечен Коваленко. Несколько лет злоумышленник скрывался от полиции, но был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В ведомстве отметили, что в 2019 году в Индонезии за хранение запрещенных веществ был осужден гражданин РФ Андрей Айер. Спустя некоторое время выяснилось, что это был Коваленко.

После отбывания срока его перевели в офис миграционной службы провинции Бали, чтобы подготовить к процедуре депортации. Но в начале февраля 2021 года он сбежал. Через 12 дней его снова задержали. Теперь Коваленко будет доставлен в Москву.