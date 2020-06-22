Власти Индонезии проверят слухи об утечке персональных данных 230 тысяч человек
Власти Индонезии приступили к проверке информации о возможной утечке персональных данных 230 тысяч человек, сдавших анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Проверка будет проводиться министерством информации, а также национальным агентством по кибербезопасности.
Напомним, ранее в СМИ появилось объявление о продаже персональных данных граждан Индонезии. За каждое объявление требовалось заплатить 300 долларов.