    22 июня 2020, 11:39

    Власти Индонезии проверят слухи об утечке персональных данных 230 тысяч человек

    Анастасия Кременчугская

    Власти Индонезии приступили к проверке информации о возможной утечке персональных данных 230 тысяч человек, сдавших анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    Проверка будет проводиться министерством информации, а также национальным агентством по кибербезопасности.

    Напомним, ранее в СМИ появилось объявление о продаже персональных данных граждан Индонезии. За каждое объявление требовалось заплатить 300 долларов.