Власти Индонезии отказалась покупать у России истребители Су-35

Индонезия отказалась от покупки 11 многофункциональных российских истребителей Су-35. Причиной послужила нехватка денежных средств. Об этом рассказал начальник штаба ВВС страны Фаджар Прасетьо, сообщил CNN Indonesia.

При этом местные власти рассматривают покупку французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX, написал сайт «Аргументы и факты».

Контракт с Джакартой на продажу Су-35 был подписан еще в 2018 году. Сумма составляла 1,1 миллиарда долларов. Ранее индонезийский посол в России Мохамад Вахид Суприяди заявил, что задержка реализации контракта происходит из-за сложной торговой схемы, в которую вовлечены не только государственные ведомства, но и частные компании.