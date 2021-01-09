Власти Индонезии официально объявили о крушении пассажирского Boeing

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya потерпел крушение. Об этом официально заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади.

«Да, это случилось недалеко от острова Мале», — подтвердил министр информацию порталу Detik.com.

Самолет пропал с радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Джакарты. Лайнер вылетел город Понтианак, расположенный в провинции Западный Калимантан. Очевидцы сообщили о взрывах в открытом море, где позже нашли фрагменты самолета и человеческих тел.

По данным Flightradar, связь с Boeing исчезла через четыре минуты после взлета. По предварительным данным, на его борту находились около 60 человек. Посольство России в Индонезии проверит информацию о россиянах, которые могли лететь в этом самолете. Ведомство направило официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии.