05 сентября 2023, 15:24
Власти Индии решили сменить название страны — СМИ
The Economic Times: власти Индии намерены вернуть стране название Бхарат
Власти Индии объявили о намерении вернуть стране название Бхарат. Именно так государство называется на хинди. Об этом сообщил The Economic Times.
Резолюцию о смене названия страны планируют внести на рассмотрение во время специальной сессии парламента. Она пройдет с 18 по 22 сентября.
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Как сообщил «Известиям» глава Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, страну действительно могут переименовать. По его словам, само слово Индия — не индийское.
Со стороны парламента страны это решение обоснованно. Правящая партия стремится вернуть Индии имя, которое государство носило до мусульманского завоевания и британской колонизации, пояснил Куприянов.
Он напомнил, что в прошлом году ООН удовлетворила просьбу турецких властей изменить название страны во всех официальных документах. Турецкую Республику переименовали в Республику Тюркийе.
Индия
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