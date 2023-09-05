Мир 05 сентября 2023, 15:24 Власти Индии решили сменить название страны — СМИ The Economic Times: власти Индии намерены вернуть стране название Бхарат Unsplash

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Власти Индии объявили о намерении вернуть стране название Бхарат. Именно так государство называется на хинди. Об этом сообщил The Economic Times.

Резолюцию о смене названия страны планируют внести на рассмотрение во время специальной сессии парламента. Она пройдет с 18 по 22 сентября.

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Как сообщил «Известиям» глава Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, страну действительно могут переименовать. По его словам, само слово Индия — не индийское.

Со стороны парламента страны это решение обоснованно. Правящая партия стремится вернуть Индии имя, которое государство носило до мусульманского завоевания и британской колонизации, пояснил Куприянов.

Он напомнил, что в прошлом году ООН удовлетворила просьбу турецких властей изменить название страны во всех официальных документах. Турецкую Республику переименовали в Республику Тюркийе.