Власти Индии открыли Тадж-Махал

В первый день работы Тадж-Махал посетили почти 2,5 тысячи человек, написал RT.

Агра Васант Кумар Сварнкар, суперинтендант археологического управления города, рассказал, что на пике Тадж-Махал посещали до 170 тысяч человек в день, в обычное время — порядка 40 тысяч человек.

В настоящее время посещать мавзолей могут не более пяти тысяч человек в сутки.