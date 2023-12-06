Мир 06 декабря 2023, 03:00 Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и взрывах Система ПВО сработала в Хмельницкой области Украины РИА «Новости»

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Система ПВО работает в Хмельницкой области Украины. Об этом первый замглавы военной администрации региона Сергей Тюрин написал в соцсетях.

«Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО», — указал он.

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Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. В подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей включали сирены воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрыве в Одессе на юге Украины, после этого сработала воздушная тревога. Других подробностей пока не приводилось.