Мир 10 февраля 2023, 11:57 Власти Хмельницкого подтвердили прилет по городу Мэр Хмельницкого Симчишин заявил о прилете по городу

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Взрыв прозвучал в Хмельницком на Украине. Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Хмельницком. Берегите себя», — написал он.

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Симчишин добавил, что вероятны перебои с электроэнергией. Воздушная тревога объявлена по всей стране утром 10 февраля. Взрывы раздаются в разных частях Украины.

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В частности, они слышны в Киеве и Киевской области. ТЭЦ-5 в украинской столице, по данными СМИ, оказалась повреждена в результате удара. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что ракетный удар нанесли по объекту критической инфраструктуры города.

Кроме того, громкие звуки услышали жители Одессы, Полтавы, Кривого Рога, Херсона, Кременчуга, а также Николаевской и Кировоградской областей. Компания «Укрэнерго» заявила об ударах по высоковольтной инфраструктуры. Перебои со светом из-за этого произошли в некоторых областях Украины.