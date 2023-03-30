30 марта 2023, 13:31
Власти Херсонской области увидели предпосылки к полному освобождению региона
Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о предпосылках к полному освобождению региона
Россия создает экономические и военные предпосылки для освобождения правобережной части Херсонской области от украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.
«Создаются и укрепляют экономические и военные предпосылки к полному освобождению правобережной части Херсонской области от украинских военных, творящих на занятых территориях беззаконие. Им осталось недолго, Запад устает, а режим слабеет», — написал он.
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Сальдо подчеркнул, что Россия увеличивает превосходство в вооружениях и технике, выходя на новый уровень военно-промышленного производства.
«Правобережная часть Херсонской области будет освобождена», — подчеркнул глава региона.
Ранее Сальдо заявил, что российские войска надежно контролируют левый берег Днепра в Херсонской области.
Минобороны РФ
Херсонская область
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