Мир 30 марта 2023, 13:31 Власти Херсонской области увидели предпосылки к полному освобождению региона Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о предпосылках к полному освобождению региона РИА «Новости»

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Россия создает экономические и военные предпосылки для освобождения правобережной части Херсонской области от украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

«Создаются и укрепляют экономические и военные предпосылки к полному освобождению правобережной части Херсонской области от украинских военных, творящих на занятых территориях беззаконие. Им осталось недолго, Запад устает, а режим слабеет», — написал он.

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Сальдо подчеркнул, что Россия увеличивает превосходство в вооружениях и технике, выходя на новый уровень военно-промышленного производства.

«Правобережная часть Херсонской области будет освобождена», — подчеркнул глава региона.

Ранее Сальдо заявил, что российские войска надежно контролируют левый берег Днепра в Херсонской области.