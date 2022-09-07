Власти Херсонской области сообщили об обстрелах окраин украинскими боевиками | 360°

Мир 07 сентября 2022, 09:11 Поделиться Telegram

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Viber Власти Херсонской области сообщили об обстрелах окраин украинскими боевиками Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ВСУ обстреливают окраины региона РИА «Новости»

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Артиллерия ВСУ обстреливает населенные пункты в районе Херсона, но не бьет по областному центру. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Прилетает на окраинах, по Херсону прилетов пока не слышно. [Есть удары по районам] Чернобаевки, Голой Пристани, но по Херсону нет», — пояснил Стремоусов.

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Агентство написало, что взрывы гремят на значительном удалении от Херсона.

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Ранее СМИ сообщили, что украинские военные вновь перешли в наступление в Херсонской области и между Николаевом и Херсоном идут ожесточенные бои. Однако власти региона опровергли данные об атаке Вооруженных сил Украины.

ВС России освободили Херсонскую область в ходе спецоперации. Регион начал использовать рубль, а вскоре полностью перейдет в систему российского законодательства.

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