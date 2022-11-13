Мир 13 ноября 2022, 00:59 Власти Херсонской области опровергли перенос столицы в Геническ ВГА Херсонской области: сообщение о временном переносе столицы в Геническ — фейк РИА «Новости»

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Административным центром Херсонской области остается Херсон, сообщили в военно-гражданской администрации региона. Решения о переносе центра в Геническ не принималось. Об этом написал ТАСС.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — объяснил представитель областной администрации.

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12 ноября СМИ со ссылкой на представителя администрации региона Александра Фомина сообщил, что Геническ временно будет считаться административной столицей Херсонской области.

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Представитель администрации, также уточнил, что на момент заявления «Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений», добавил «Интерфакс».

Помощник президента России Дмитрий Песков ранее пояснил, что Херсонская область юридически является субъектом Российской Федерации, этот статус не изменится. По его словам, речь идет, в том числе, о правобережной части региона.