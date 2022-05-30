facebook_pixel
    30 мая 2022, 09:39

    Власти Херсонской области назвали оккупацией нахождение под контролем Украины

    Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: регион был оккупирован украинскими националистами

    Оксана Кириллова

    Херсонская область «была оккупирована украинскими националистами», заявил РИА «Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Сейчас регион «навсегда освобожден от нацистов», добавил он.

    Власти Херсонской области назвали оккупацией нахождение под контролем Украины

    «Это исконно русская земля, и здесь больше никогда не будет ноги нацистских оккупантов», — подчеркнул замглавы администрации.

    Он напомнил, что Херсонская область «в любом случае, сколько бы ни понадобилось времени», планирует стать субъектом Российской Федерации.

    «Другого пути и других вариантов у нас нет», — считает Стремоусов.

    Он назвал украинский народ невинным заложником нацистского режима.

    «Украинский народ является заложником политического руководства нацистской Украины, которое жаждет гибели коренного населения страны», — уверен заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области.

    Ранее Стремоусов заявил, что регион принял план интеграции в состав России, однако не будет торопиться с референдумом до налаживания мирной жизни, экономики и торговли, выстраивания структуры управления.