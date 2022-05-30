Власти Херсонской области назвали оккупацией нахождение под контролем Украины

Херсонская область «была оккупирована украинскими националистами», заявил РИА «Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Сейчас регион «навсегда освобожден от нацистов», добавил он.

«Это исконно русская земля, и здесь больше никогда не будет ноги нацистских оккупантов», — подчеркнул замглавы администрации.

Он напомнил, что Херсонская область «в любом случае, сколько бы ни понадобилось времени», планирует стать субъектом Российской Федерации.

«Другого пути и других вариантов у нас нет», — считает Стремоусов.

Он назвал украинский народ невинным заложником нацистского режима.

«Украинский народ является заложником политического руководства нацистской Украины, которое жаждет гибели коренного населения страны», — уверен заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области.

Ранее Стремоусов заявил, что регион принял план интеграции в состав России, однако не будет торопиться с референдумом до налаживания мирной жизни, экономики и торговли, выстраивания структуры управления.