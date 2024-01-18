18 января 2024, 17:57
Власти Харьковской области заявили о регулярных обстрелах ВСУ
Власти Харьковской области: ВСУ обстреливают почти все подконтрольные РФ поселки
Украинские военные регулярно обстреливают почти все поселки в подконтрольной России части Харьковской области. Об этом РИА «Новости» заявили власти региона.
Представители администрации не могут добраться во все населенные пункты из-за постоянных обстрелов. ВСУ применяют беспилотники с боевыми снарядами. Даже транспорт может оказаться под ударом, отметил собеседник агентства.
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В общей сложности в 35 харьковских поселках проживают порядка двух тысяч человек, включая детей. Украинские военные атакуют жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
Российские военные наносят удары точным оружием по местам дислокации ВСУ в Харьковской области. В середине января в этом районе уничтожили украинский склад с боеприпасами, а также бронетехнику.
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