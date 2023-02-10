Мир 10 февраля 2023, 07:53 Власти Харьковской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Синегубов сообщил о повреждении объекты инфраструктуры в Харьковской области

Читать 360tv в

Объекты критической инфраструктуры оказались повреждены в Харьковской области в результате ударов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией», — написал он.

Реклама

Синегубов добавил, что в некоторых районах начались перебои со светом. Экстренные службы уже работают на месте взрывов. Власти уточняют информацию о масштабах разрушения и пострадавших.

Реклама

Ранее стало известно о начале воздушной тревоги на востоке Украины. В частности, речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях, подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Поздно вечером 9 февраля тревогу также объявляли в этих регионах, а также в Сумской, Николаевской, Полтавской областях, подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.