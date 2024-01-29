Мир 29 января 2024, 09:39 Власти Харьковской области начали специально обесточивать целые районы Марочко: власти Харьковской области обесточивают районы, принуждая к эвакуации РИА «Новости»

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Власти Харьковской области начали отключать целые районы от электроснабжения, принуждая население к ускорению эвакуации. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«На западе и севере Харьковской области местная администрация начала отключать от энергоснабжения целые районы, чтобы принудить мирное население покинуть свое жилье», — написал он.

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Марочко отметил, что обесточивание населенных пунктов позволит властям области перенаправить высвободившиеся мощности для поддержания работы военных объектов, где есть дефицит электроэнергии.

Ранее Марочко сообщил, что Украина создает невыносимые условия жизни людям, которые отказались покидать свое жилье в рамках эвакуации. По его словам, их перестали обеспечивать электричеством и водой, а также приостановили выплату пенсий.