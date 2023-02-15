Мир 15 февраля 2023, 11:14 Власти Харьковской области анонсировали планомерное освобождение региона Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о планомерном освобождении населенных пунктов региона РИА «Новости»

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Населенные пункты в Харьковской области, которые были под контролем российских сил до сентября, будут снова планомерно освобождаться. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Населенные пункты (Харьковской области — прим. ред.), которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться», — сказал он.

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Он уточнил, что на линии соприкосновения ведутся ожесточенные бои, ВСУ направляют дополнительные резервы на это направление.

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По словам Ганчева, сейчас около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Вооруженных сил России. Глава Харьковской ВГА обратил внимание, что еще много поселков находятся в «серой зоне», где идут атаки в направлении Купянского района и Изюма.

В конце января Ганчев рассказал, что Россия взяла под контроль 25 населенных пунктов в Харьковской области, но обстановка в них остается очень непростой, националисты постоянно обстреливают мирных жителей.