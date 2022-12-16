Мир 16 декабря 2022, 10:11 Власти Харькова сообщили о взрывах в городе Мэр Харькова Терехов: в городе прозвучали взрывы

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В Харькове прозвучали взрывы, написал в Telegram глава города Игорь Терехов. Он сообщил об ударах по объектам инфраструктуры.

«Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», — обратился мэр к жителям.

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Подписчики издания «Украина.ру» сообщили о четырех мощных прилетах по городу. Также, по данным СМИ, взрывы прозвучали в Киевской, Николаевской, Кировоградской областях.

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На всей территории Украины по-прежнему действуют оповещения о воздушной тревоге. Кроме того, сирены звучат в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В некоторых регионах Украины, в числе которых Житомирская, Днепропетровская, Кировоградская области, решили превентивно отключить электроэнергию, чтобы уменьшить урон объектам энергетики в случае прилета по ним.

ВС России регулярно прицельно бьют по украинским объектам военного управления и энергетической инфраструктуры.