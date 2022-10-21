Власти Харькова сообщили о нескольких взрывах в городе | 360°

Важное 21 октября 2022, 08:13 Власти Харькова сообщили о нескольких взрывах в городе Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

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Утром 21 октября взрывы произошли в Харькове. Эту информацию подтвердил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Об этом он написал в своем Telegram.

«Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях!» — попросил губернатор.

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Также о серии взрывов в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов. Удары наносились по одному из предприятий.

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«Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», — заявил Терехов.

В Сети уже появились кадры с места.

Воздушную тревогу 21 октября объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях Украины. Об этом написало РИА «Новости».

ВС России начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуре 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. За ним, по заявлению ФСБ РФ, стоят спецслужбы Украины.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим взрывом на мосту поставил себя на одну доску с наиболее одиозными террористическими группировками. «Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», подчеркнул российский лидер.