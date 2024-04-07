Мир 07 апреля 2024, 18:57 Власти Харькова сообщили о масштабных разрушениях энергосистемы Мэр Харькова Терехов: энергосистема города подверглась серьезным разрушениям РИА «Новости»

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Энергетическая система Харькова подверглась масштабным разрушениям, заявил мэр Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона. Его процитировало украинское издание «Страна.ua».

«Сейчас заживлена критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются, потому что не хватает напряжения», — рассказал Терехов.

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В городе курсируют муниципальные автобусы, частично работают электротранспорт и троллейбусы «с автономным ходом». Поезда в метро ходят каждые 20 минут, в час пик — каждые 10–12, добавил глава Харькова.

В ночь на 7 апреля украинские СМИ писали о взрывах в городе. Вечером взрывы также звучали в Одессе. Позже выяснилось, что подпольщики города обесточили военную часть ВСУ в поселке Авангард, уничтожив распределительный щит.

Ночью 6 апреля ВС России ударили по складу с боеприпасами украинских войск в Харькове и произвели целую серию атак на военные объекты города.