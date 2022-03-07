Жители Харькова получают сообщения от властей региона с запретом эвакуироваться через гуманитарные коридоры. Об этом сообщило Ura.ru.

Ранее о том, что украинская сторона не хочет взаимодействовать с Россией по вопросу эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум, рассказали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. Этот штаб был создан на базе Национального центра управления обороной России.

Сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук на очередном брифинге заявила, что Киев выступает против открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Россия.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала она.

Вопрос работы гуманитарных коридоров сегодня будут обсуждать делегации России и Украины на новом раунде переговоров, сообщал RT.