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    07 марта 2022, 17:24

    Власти Харькова начали рассылать жителям сообщения о запрете пользоваться гумкоридорами — СМИ

    Ura.ru: жители Харькова получают сообщения от властей о запрете пользоваться гумкоридором

    Александр Иванов

    Жители Харькова получают сообщения от властей региона с запретом эвакуироваться через гуманитарные коридоры. Об этом сообщило Ura.ru.

    Власти Харькова начали рассылать жителям сообщения о запрете пользоваться гумкоридорами — СМИ

    Ранее о том, что украинская сторона не хочет взаимодействовать с Россией по вопросу эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум, рассказали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. Этот штаб был создан на базе Национального центра управления обороной России.

    Сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук на очередном брифинге заявила, что Киев выступает против открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Россия.

    «Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала она.

    Вопрос работы гуманитарных коридоров сегодня будут обсуждать делегации России и Украины на новом раунде переговоров, сообщал RT.