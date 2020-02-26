Власти Харькова хотят переименовать проспект Петра Григоренко
Харьковский городской совет решил переименовать проспект Петра Григоренко и присвоить ему имя советского маршала Георгия Жукова. Большинство поддержало идею. Об этом написала газета «Взгляд» со ссылкой на местной издание.
«За» переименование проспекта проголосовали 52 депутата, восемь человек выступили против.
Идею о переименовании проспекта Петра Григоренко предложили ветеранские организации города. Изначально провели электронное голосование, за инициативу проголосовали 11 193 человека (86%).
Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение горсовета. Однако суд признал это незаконным.