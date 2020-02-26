Власти Харькова хотят переименовать проспект Петра Григоренко

«За» переименование проспекта проголосовали 52 депутата, восемь человек выступили против.

Идею о переименовании проспекта Петра Григоренко предложили ветеранские организации города. Изначально провели электронное голосование, за инициативу проголосовали 11 193 человека (86%).

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение горсовета. Однако суд признал это незаконным.