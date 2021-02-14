Власти Гвинеи официально подтвердили начало эпидемии Эболы

Власти Гвинеи официально объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола. Она возникла на юго-востоке страны, правительство уже ввело ряд мер для ограничения распространения инфекции.

Об этом сообщил новостной портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.

«Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке», — сказано в документе.

Там уточняется, что власти уже приняли ряд мер по противодействию эпидемии во время кризисного совещания, которое состоялось 14 февраля под председательством министра здравоохранения. Власти в том числе начали выявлять и изолировать всех, кто мог контактировать с заболевшими Эболой.

По данным портала, совещание решили провести после того, как получили результаты исследования крови четырех погибших пациентов — у каждого из них были симптомы Эболы. Анализы трех уже подтвердили, что вирус действительно был в их организме, результаты по четвертому человеку пока не пришли.

Ранее правительство Гвинеи сообщило, что первый случай Эболы зафиксировали в городе Гуеке. Лихорадкой заразилась медсестра, которая умерла 28 января. Сейчас выявлены семь пациентов, которые могли заразиться Эболой, — каждый из них был на похоронах погибшей медсестры.