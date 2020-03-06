Власти Гватемалы объявили ЧС из-за коронавируса, хотя в стране его нет
Алехандро Джамматтеи, президент Гватемалы, сообщил, что в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в мире. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на личную страницу лидера страны в соцсети.
«На заседании совета министров мы решили объявить режим ЧС на всей территории страны, указ вступает в силу немедленно после опубликования», — написал Джамматтеи.
Президент отметил, что в стране нет ни одного случая заражения коронавируса. Он добавил, что контроль на границах будет усилен.