Власти Гватемалы объявили ЧС из-за коронавируса, хотя в стране его нет

«На заседании совета министров мы решили объявить режим ЧС на всей территории страны, указ вступает в силу немедленно после опубликования», — написал Джамматтеи.

Президент отметил, что в стране нет ни одного случая заражения коронавируса. Он добавил, что контроль на границах будет усилен.