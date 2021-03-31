Власти Грузии снова не смогли договориться с оппозицией о выходе из кризиса

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» провела переговоры с представителями оппозиции. Стороны вновь не смогли договориться о выходе из политического кризиса. Об этом сообщил Кристиан Даниэльсон — представитель главы Евросовета Шарля Мишеля.

«Решения кризиса существуют. Они касаются очень важных реформ в избирательной сфере и сфере правосудия. <…> Это те решения, которые ставили интересы страны превыше всего. К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения», — привел слова Даниэльсона ТАСС.

Дипломат отметил, что всю информацию о переговорах передаст Мишелю. Глава Евросовета будет решать, что делать с ситуацией дальше. Как заявил глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, власть была готова на амнистию тех, кто участвовал летом 2019 года в беспорядках на митинге.

При этом отпустить могли и председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. Но депутату потребовалось бы заплатить 40 тысяч лари в качестве залога (более 890 тысяч рублей). Оппозиция не согласилась на такие условия. Также Кобахидзе добавил, что на переговорах не обсуждался вопрос о проведении досрочных выборов в парламент.

Глава Евросовета отправил Даниэльсона в Тбилиси 28 марта для урегулирования политического кризиса в стране.