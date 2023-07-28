Мир 28 июля 2023, 11:14 Власти Грузии сочли прибытие лайнера из Сочи в свой порт российской провокацией Лидер Грузии Зурабишвили: прибытие лайнера из Сочи в порт Батуми было провокацией России РИА «Новости»

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Прибытие лайнера Astoria Grande из Сочи в грузинский порт Батуми было российской провокацией, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Этому посвящен ее пост в Twitter.

«Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала Зурабишвили.

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Лидер Грузии также заявляла, что российская сторона якобы блокирует транспортировку зерна и мешает движению в Черном море.

Прибытье круизного лайнера с туристами из России вызвало массовые протесты жителей Грузии накануне вечером. Более 100 человек собрались у порта с плакатами, акция длилась около часа. В частности, оппозиционеры оказались недовольны тем, что некоторые пассажиры признавались местным СМИ, что посещали Абхазию, а одна из россиянок сообщила журналистам, что «Россия освободила Абхазию от грузин».

Круизный лайнер Astoria Grande с 850 туристами из России и Турции будет следовать по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра — Стамбул и вернется Сочи.