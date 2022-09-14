Власти Грузии ответили на призывы Украины открыть «второй фронт» против России | 360°

Мир 14 сентября 2022, 00:37 Поделиться Telegram

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Viber Власти Грузии ответили на призывы Украины открыть «второй фронт» против России Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе допустил референдум о «втором фронте» против России Pxhere.com

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Власти Грузии не поддерживают идею открытия в стране «второго фронта» против России. Но на фоне призывов Киева Тбилиси готов провести референдум, чтобы узнать, согласен ли народ с позицией правительства, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«К сожалению, высокопоставленные чиновники украинского правительства не могут скрыть выраженного желания открыть второй фронт в Грузии. „…“ Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет», — привел слова политика грузинский «Первый канал».

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Решение об открытии «второго фронта» против России, по словам Кобахидзе, должно оставаться за народом, отметили «Известия».

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«Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения», — заключил политик.

С подобными предложениями к грузинским властям ранее уже обращались секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк и Алексей Арестович, напомнила «Газета.ru».

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