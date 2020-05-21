Власти Грузии отменят режим ЧП и комендантский час
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что режим чрезвычайного положения и комендантский час перестанут действовать после 22 мая. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал «Имеди».
Гахария подчеркнул, что решение об отмене принято из-за необходимости «постепенно, осторожно и обдуманно возвращаться к привычной жизни».
Грузинские власти объявили режим ЧП 21 марта, позже его продлили.
Ранее авиакомпании Украины предложили Грузии открыть авиасообщение.