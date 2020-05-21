Власти Грузии отменят режим ЧП и комендантский час

Гахария подчеркнул, что решение об отмене принято из-за необходимости «постепенно, осторожно и обдуманно возвращаться к привычной жизни».

Грузинские власти объявили режим ЧП 21 марта, позже его продлили.

Ранее авиакомпании Украины предложили Грузии открыть авиасообщение.