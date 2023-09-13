Мир 13 сентября 2023, 17:51 Власти Грузии назвали вбросом сообщения об открытии в стране военной базы США Минобороны Грузии опровергло переговоры с США об открытии военной базы РИА «Новости»

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Кампанией по дезинформации в политических целях назвали в Министерстве обороны Грузии сообщения оппозиционных СМИ о начале переговоров с США об открытии в республике военной базы. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства сообщил «Интерфакс».

В грузинском Минобороны заявили, что информационный вброс сделал политически предвзятый чиновник, который потом использовали отдельные журналисты, чтобы дезинформировать население.

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О прошедших за несколько месяцев до начала специальной военной операции переговорах министра обороны США Ллойда Остина и представителей партии «Грузинская мечта» по поводу открытия в республике военной базы сообщил оппозиционный телеканал «Мтавари архи». Журналисты утверждали, что политики отказали главе военного ведомства США, но скрыли сам факт переговоров.

В начале августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США отказаться от вмешательства в дела Грузии. Так он прокомментировал заявление Госдепа по поводу годовщины боевых действий в Южной Осетии.

Дипломат подчеркнул, что ради стабильности в Закавказье американцам не следует мешать налаживанию российско-грузинских отношений. Антонов добавил, что вся ответственность за события 2008 года лежит на бывшем президенте республике Михаиле Саакашвили.