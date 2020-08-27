Власти Грузии назвали блефом возвращение Саакашвили
Такое заявление сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова процитировало РИА «Новости».
Не думаю, чтобы он вернулся в Грузию. Это очередная ложь, блеф. Однако, пускай приедет, нет никаких проблем. Ему придется ответить за все, что он сделал за прошедшие годыКаха Каладзе.
Ранее Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил Украину, ставшую ему вторым домом. Он отметил, что теперь возвращается на родину. Экс-президент Грузии подчеркнул, что во время своего правления допустил много ошибок, однако за прошедшее время получил немало опыта, и теперь готов служить своей родной стране достойно.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. На родине против него возбудили ряд уголовных дел — по нескольким из них его уже заочно приговорили к отбыванию тюремных сроков. В украинскую политику экс-президент пришел в 2015 году, когда главой страны был Петр Порошенко. Он назначил Саакашвили губернатором Одесской республики и дал ему украинское гражданство.
Однако уже в январе следующего года Порошенко отстранил его от должности. Президент Украины заявил, что Саакашвили не только не выполнил обещаний по развитию региона, но и серьезно ухудшил его экономические показатели. В конце 2017 года президент лишил его украинского гражданства.
В феврале 2018 года его выслали в Польшу, откуда осенью 2017 года он незаконно попал на территорию Украины. Однако новый лидер страны Михаил Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство и разрешил вернуться на Украину. В мае 2020 года президент назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ страны.