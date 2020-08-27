Власти Грузии назвали блефом возвращение Саакашвили

Заявление разыскиваемого в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили о планах вернуться на родину назвали очередным блефом. Власти страны подчеркнули, что если он действительно приедет назад, то должен будет ответить за все, что сделал за прошедшие годы.

Такое заявление сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова процитировало РИА «Новости».

Не думаю, чтобы он вернулся в Грузию. Это очередная ложь, блеф. Однако, пускай приедет, нет никаких проблем. Ему придется ответить за все, что он сделал за прошедшие годы Каха Каладзе.

Ранее Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил Украину, ставшую ему вторым домом. Он отметил, что теперь возвращается на родину. Экс-президент Грузии подчеркнул, что во время своего правления допустил много ошибок, однако за прошедшее время получил немало опыта, и теперь готов служить своей родной стране достойно.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. На родине против него возбудили ряд уголовных дел — по нескольким из них его уже заочно приговорили к отбыванию тюремных сроков. В украинскую политику экс-президент пришел в 2015 году, когда главой страны был Петр Порошенко. Он назначил Саакашвили губернатором Одесской республики и дал ему украинское гражданство.

Однако уже в январе следующего года Порошенко отстранил его от должности. Президент Украины заявил, что Саакашвили не только не выполнил обещаний по развитию региона, но и серьезно ухудшил его экономические показатели. В конце 2017 года президент лишил его украинского гражданства.

В феврале 2018 года его выслали в Польшу, откуда осенью 2017 года он незаконно попал на территорию Украины. Однако новый лидер страны Михаил Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство и разрешил вернуться на Украину. В мае 2020 года президент назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ страны.