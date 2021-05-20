Власти Грузии анонсировали открытие сухопутных границы к лету

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что государство откроет свои сухопутные границы для туристов к началу лета, написало РИА «Новости».

Накануне министр отметила, что сухопутные границы откроют, когда начнет уходить третья волна пандемии коронавируса. Как подчеркнула Турнава, Грузия заинтересована в хорошем потоке гостей из других стран. По ее словам, сейчас в правительстве «работают над этим», сообщило ИА НСН.

Она добавила, что важно открыть границы безопасно. Глава ведомства уточнила, что так же принималось решение в случае с перелетами.