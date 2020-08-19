Власти Гродно выполнили требования белорусских протестующих

Гродно стал первым крупным городом в Белоруссии, власти которого решили пойти на уступки протестующим. Исполнительный комитет согласился выполнить сразу несколько требований граждан.

«Гродненский городской исполнительный комитет на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий <…> сообщает: создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти», — сообщили в исполкоме.

Кроме того, в городе разрешили проводить массовые акции — на Советской площади и Ленина. На всех митингах будут организованы медицинское, техническое и информационное сопровождение. На телеканале «Гродно Плюс» смогут выступать представители профсоюзов, политических партий и демократы.

«По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства. О результатах проверок заинтересованные лица будут проинформированы в установленном порядке. В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены», — отмечается в сообщении.

В исполкоме добавили, что административные наказания не будут применяться против работников, которые участвовали в забастовках.

Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, обошедший кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Несогласные вышли на улицы, требуя проведения нового голосования.