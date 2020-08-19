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    19 августа 2020, 09:03

    Власти Гродно выполнили требования белорусских протестующих

    Дарья Бунякова

    Гродно стал первым крупным городом в Белоруссии, власти которого решили пойти на уступки протестующим. Исполнительный комитет согласился выполнить сразу несколько требований граждан.
    Власти Гродно выполнили требования белорусских протестующих

    «Гродненский городской исполнительный комитет на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий <…> сообщает: создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти», — сообщили в исполкоме.

    Кроме того, в городе разрешили проводить массовые акции — на Советской площади и Ленина. На всех митингах будут организованы медицинское, техническое и информационное сопровождение. На телеканале «Гродно Плюс» смогут выступать представители профсоюзов, политических партий и демократы.

    «По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства. О результатах проверок заинтересованные лица будут проинформированы в установленном порядке. В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены», — отмечается в сообщении.

    В исполкоме добавили, что административные наказания не будут применяться против работников, которые участвовали в забастовках.

    Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, обошедший кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Несогласные вышли на улицы, требуя проведения нового голосования.

    Новости SMI.FM