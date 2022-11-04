Власти Греции задним числом обложили сверхприбыли энергетических компаний 90% налогом | 360°

Мир 04 ноября 2022, 04:46 Власти Греции задним числом обложили сверхприбыли энергетических компаний 90% налогом Министр энергетики Греции Скрекас: сверхприбыли энергетических компаний обложили налогом Pixabay

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Правительство Греции задним числом обложило 90%-м налогом сверхприбыли энергетических компаний. В постановлении указан период с октября 2021 года по июнь 2022 года. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, его слова процитировало издание Cretalive News.

«Недавно я получил заключение Управления по регулированию энергетики относительно временной суммы чрезвычайного сбора с компаний, производящих электроэнергию, на период с октября 2021 года по июнь 2022 года, сумма которого, по установлению Управления, составляет 373,55 миллиона евро», — сообщил Скрекас.

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Власти в скором времени приступят к «ретроактивному налогообложению» сверхприбыли с этой суммы, отметил министр. Целью этого шага является поддержание доступных цен на потребительские счета, пояснил глава ведомства. Таким образом правительство Греции выполняет обещание, что не допустит спекуляций на фоне всеобщего энергетического кризиса.

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