    21 мая 2020, 13:39

    Власти Греции готовятся к открытию летнего сезона

    Анастасия Кременчугская

    Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, рассказал, что страна готовится к открытию туристического сезона. Об этом сообщила «Лента.ру».

    15 июня сезонные отели начнут принимать постояльцев. Всем туристам будет предложено пройти тест на наличие коронавируса.

    В рамках поддержки туристической отрасли также будет снижен НДС на все виды транспорта с 24 до 13 процентов, написал сайт «Русская планета».

    По словам премьер-министра, в стране приняты все необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности.

    «Мы одержим победу на экономическом фронте, также как выиграли битву за здоровье», — заявил Мицотакис.