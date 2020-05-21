Власти Греции готовятся к открытию летнего сезона
Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, рассказал, что страна готовится к открытию туристического сезона. Об этом сообщила «Лента.ру».
15 июня сезонные отели начнут принимать постояльцев. Всем туристам будет предложено пройти тест на наличие коронавируса.
В рамках поддержки туристической отрасли также будет снижен НДС на все виды транспорта с 24 до 13 процентов, написал сайт «Русская планета».
По словам премьер-министра, в стране приняты все необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности.
«Мы одержим победу на экономическом фронте, также как выиграли битву за здоровье», — заявил Мицотакис.