Власти Греции готовятся к открытию летнего сезона

15 июня сезонные отели начнут принимать постояльцев. Всем туристам будет предложено пройти тест на наличие коронавируса.

В рамках поддержки туристической отрасли также будет снижен НДС на все виды транспорта с 24 до 13 процентов, написал сайт «Русская планета».

По словам премьер-министра, в стране приняты все необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности.

«Мы одержим победу на экономическом фронте, также как выиграли битву за здоровье», — заявил Мицотакис.