Власти Гонконга запретили въезд из трех стран из-за новой мутации коронавируса

Гонконг ввел двухнедельный запрет на прибытие туристов из Индии, Пакистана и Филиппин после того, как в одном из районов города был зафиксирован второй случай передачи новой мутации коронавируса N501Y. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Гонконгские власти запретили приезжать в город туристам из Индии, Пакистана и Филиппин спустя несколько часов после того, как официально подтвердился второй случай заражения мутацией N501Y. Эти три страны теперь относятся к категории чрезвычайно высокого риска, всем, кто ранее прибыл из них в Гонконг и был помещен на карантин, на 26-й день нахождения в городе нужно будет пройти дополнительное тестирование. Источник проникновения штамма пока неизвестен.

За прошлые сутки в Гонконге выявили 30 новых случаев заражения, из которых 29 оказались завозными. Это стало рекордным показателем по росту заболеваемости в городе с 15 марта.

Глава Минздрава Гонконга София Чэнь ранее сообщила, что у первого пациента, заразившегося новым штаммом, не было симптомов заболевания, а тесты на коронавирус давали отрицательные результаты. Мутацию обнаружили у 29-летнего местного жителя, который еще в середине марта вернулся из Дубая. После этого всех жильцов его дома, а это около 80 человек, отправили на трехнедельный карантин.

Ранее в Китае заявили о невысокой эффективности местных вакцин от коронавируса.