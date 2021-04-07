Власти Гонконга задумались об отказе от вакцины AstraZeneca

В среду стало известно, что власти Гонконга могут отказаться от закупки вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Все больше медицинских экспертов, консультирующих правительство, высказываются против. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

«На данный момент у нас достаточно вакцин для всего населения Гонконга. Думаю, что на данном этапе у нас нет срочной необходимости закупать третье средство. Мы должны сберечь ресурсы и следить за новыми разработками», — сказал правительственный консультант Дэвид Хуэй из Китайского университета Гонконга.

Микробиолог Хо Паклеун добавил, что закупка препарата AstraZeneca, по его словам, может снизить доверие жителей к программе вакцинации.

Местных медиков беспокоит, что у вакцины низкая эффективность против южноафриканского штамма коронавируса. Также тревогу вызывают случаи образования тромбов среди привившихся. Тем более для вакцинации всех жителей специального административного района КНР будет вполне достаточно двух других препаратов, которые сейчас используются. Их поставляет китайская компания Sinovac и германская BioNTech.

Ранее в планах у властей Гонконга было закупить 7,5 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Россия готова поставлять нуждающимся странам российские вакцины. Соглашение о поставках «Спутник V» уже достигнуты более чем с 50 государствами.