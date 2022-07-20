Власти Гонконга посчитали доклад Госдепа о торговле людьми предвзятым

Власти Гонконга выступили против оценки специального административного района Китая. По их мнению, представленный Госдепом США «Доклад о торговле людьми за 2022 год» является предвзятым.

«Правительство специального административного района Гонконг категорически возражает против предвзятой и несправедливой оценки, содержащейся в докладе Государственного департамента США о торговле людьми за 2022 год», — сказано в заявлении, которое появилось на официальном сайте правительства Гонконга.

Власти этого специального административного района подчеркнули, что торговля людьми никогда не была большой проблемой в Гонконге. Власти всегда боролись с этой ситуацией.

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад о торговле людьми за 2022 год, написало РИА «Новости». В документе сказано, что «Гонконг не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми». При этом американцы заметили, что административный район Китая прилагает для этого большие усилия.