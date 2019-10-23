Власти Гонконга официально отозвали законопроект, который разрешал экстрадицию людей в Китай. Именно из-за документа там начались массовые протесты, которые продолжаются уже пять месяцев. О решении объявил секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли в среду, 23 октября, на Законодательном собрании.

Власти Гонконга собирались провести процедуру еще 16 октября — когда парламент вернулся с летних каникул. Заседание пришлось отложить из-за беспорядков.

Массовые акции протеста начались в Гонконге в июне этого года. У территории особый административный статус — ей управляют по курсу «Одна страна, две системы». Законопроект, вызвавший возмущение, позволил бы изменить «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах». Китай смог бы забирать подозреваемых на материковую часть, в чем видели угрозу свободе слова и оппозиции — в Гонконге традиционно находят защиту политические оппоненты китайских властей.

Ситуация осложнялась тем, что манифесты жестко разгоняли: со слезоточивым газом, резиновыми пулями, применением силы. Доходило до прямых столкновений. В какой-то момент протесты перешли в акцию против полицейского произвола.