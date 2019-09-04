  • Власти Гонконга отказались от вызвавших протесты поправок в закон

    04 сентября 2019, 13:30

    Александра Ломейко

    Поправки к закону об экстрадиции в Гонконге рассматривать не будут. Местные власти решили пойти навстречу протестующим и выполнить их основное требование.
    Власти Гонконга отказались от вызвавших протесты поправок в закон

    Позицию администрации Гонконга озвучила ее глава Кэрри Лам, которую процитировало РИА «Новости».

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    «Правительство специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в „Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах“», — подчеркнула Лам.

    Руководитель администрации провела встречу с представителями власти и законодателями, которые рассматривали упомянутый законопроект. Из-за него люди выходили на улицы города с протестными акциями все лето. Дело дошло до ожесточенных столкновений с полицией.

    Кроме отказа от рассмотрения проекта закона об экстрадиции, протестующие выдвинули еще четыре требования. Они выступают за отмену термина «массовые беспорядки», который применяется к протестам 12 июня. Также в списке освобождение всех арестованных демонстрантов и проведение независимого расследования действий полицейских. Последним пунктом идет введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.