Власти Гонконга отказались от вызвавших протесты поправок в закон
Позицию администрации Гонконга озвучила ее глава Кэрри Лам, которую процитировало РИА «Новости».
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«Правительство специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в „Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах“», — подчеркнула Лам.
Руководитель администрации провела встречу с представителями власти и законодателями, которые рассматривали упомянутый законопроект. Из-за него люди выходили на улицы города с протестными акциями все лето. Дело дошло до ожесточенных столкновений с полицией.
Кроме отказа от рассмотрения проекта закона об экстрадиции, протестующие выдвинули еще четыре требования. Они выступают за отмену термина «массовые беспорядки», который применяется к протестам 12 июня. Также в списке освобождение всех арестованных демонстрантов и проведение независимого расследования действий полицейских. Последним пунктом идет введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.