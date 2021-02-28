Власти Гонконга осудят десятки людей по скандальному китайскому закону

Власти Гонконга обвинили десятки местных жителей в нарушении скандального китайского закона о национальной безопасности. Теперь люди ждут суда. Об этом сообщил Bloomberg.

Фигурантами дела числятся 47 из 55 оппозиционеров, арестованных в январе. Их обвиняют в заговоре, который они задумали ради ведения подрывной деятельности.

Первое заседание суда по их делу назначено на 1 марта. Жителям Гонконга инкриминируется помощь в организации праймериз, на которых кандидаты от демократических партий и движений выдвигались на выборы в местный парламент. В голосовании участвовали около 600 тысяч жителей города.

Среди подсудимых числится активист Джошуа Вонг. Мужчину уже приговорили к году тюрьмы за антикитайские протесты в 2019-м. Обвинения также предъявлены нескольким бывшим оппозиционным депутатам и правозащитникам.

Закон о национальной безопасности в Гонконге приняли в 2020 году.

Ранее власти Гонконга решили раздать местным жителям по пять тысяч местных долларов (около 50 тысяч рублей), чтобы простимулировать внутреннее потребление. Вскоре в городе выпустят электронные ваучеры с соответствующим номиналом.