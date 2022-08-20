Власти Гибралтара выставят на аукцион яхту Axioma, которая, предположительно, принадлежит российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Деньги от продажи пойдут в американский банк JP Morgan, которому предприниматель задолжал более 20 миллионов долларов.

По данным The Guardian, страны Запада ввели против Пумпянского санкции, после чего в порту Гибралтара арестовали яхту длиной 72,5 метра. Стоимость имущества оценили в 77 миллионов долларов, Верховный суд Гибралтара постановил выставить ее на торги.

Банк JP Morgan также подал в суд на компанию миллиардера Pyrene Investments. Он обвинил Пумпянского в нарушении условий кредита, так как по закону банк не имеет права брать деньги от лиц, попавших под санкции. В связи с этим было принято решение продать яхту.

«Axioma была арестована после подачи иска в Верховный суд», — уточнил представитель Службы судов Гибралтара.

В банке комментировать ситуацию с яхтой отказались, но уточнили, что JP Morgan увеличил благотворительное обязательство с пяти до 10 миллионов долларов, чтобы помочь украинским беженцам.