Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) ждет разъяснений от немецких природоохранных организаций, которые опротестовали разрешение на прокладку «Северного потока — 2».

Протест должен быть обоснован, заявили РИА Новости в пресс-службе BSH. После этого, ведомство примет решение о том, будет ли протест отклонен или принят. Но на изучение этого вопроса необходимо время, уточнили в BSH, добавив, что процесс рассмотрения пройдет во внесудебном порядке. О том, сколько по времени он продлится — пока «невозможно сказать», поскольку правового регулирования этих сроков нет.

Как подчеркнули в ведомстве, там пока «не хотят спекулировать» по вопросу, какие последствия может иметь данная процедура конкретно для сроков прокладки «Северного потока — 2».

Ранее сегодня стало известно, что немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU выразили протест из-за прокладки газопровода «Северный поток — 2». Разрешение на возобновление строительства, которое BSH выдало Nord Stream 2 AG, теперь недействительно.

Разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах BSH продлило на прошлой неделе. Оно истекло в сентябре 2020 года. Это разрешение коснулось укладки труб на участках 16,5 и 13,9 километра в исключительной экономической зоне ФРГ.