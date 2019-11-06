Власти Германии запретят тонкие пластиковые пакеты
Министр по делам окружающей среды Германии Свенья Шульце подготовила закон, который запрещает производство и использование пластиковых тонких пакетов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Hase Post.
Под запрет попали пакеты с толщиной стенки менее 50 микрон. Такие используют в супермаркетах, когда покупают овощи или фрукты. Сперва законопроект рассмотрят в правительстве, после чего направят на рассмотрение в парламент. Согласно данным газеты «Взгляд», закон вступит в силу через полгода после принятия.
Штраф за нарушение запрета составит до 100 тысяч евро.