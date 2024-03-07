Мир 07 марта 2024, 16:21 Власти Германии уличили в страхе перед собственным народом из-за России Захарова: в Германии боятся, что немцы узнают настоящую Россию Unsplash

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Власти Германии опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что их дурили. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью RTVI.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — сказала дипломат.

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Пока в ФРГ не утихает скандал со слитым диалогом немецких офицеров, обсуждавших передачу Украине крылатых ракет и удары по Крыму. Немецкий политолог Александр Рар даже допустил возможную отставку канцлера Германии Олафа Шольца после обнародования записи.

Ранее МИД ФРГ призвал немцев не ездить в Россию, особенно в приграничные с Украиной города. Тем, кто уже находится в стране, посоветовали задуматься о выезде.