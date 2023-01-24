Мир 24 января 2023, 04:59 Власти Германии назвали сроки замещения российского газа Минэкономики Германии: страна сможет заместить российский газ к 2026 году РИА «Новости»

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Германия сможет достичь регазификации с помощью СПГ, сравнимой по объему с прекратившимися поставками российского газа, только к 2026 году. Такой ответ дало министерство экономики ФРГ на запрос фракции партии «Левые» в бундестаге. Сообщение немецкого Минэкономики процитировало РИА «Новости».

Ведомство расписало план по регазификации, который зависит от реализации проектов по постройке терминалов сжиженного газа. По данным министерства, поставки российского газа составляли 56 миллиардов кубометров, таких показателей регазификация достигнет к 2026 году.

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«Это лишь этап планирования, который подвержен различным рискам реализации, некоторые из которых трудно просчитать», — говорится в ответе министерства.

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Германия смогла снизить потребление газа на 14%, однако отказ от российского ресурса поставил страну в зависимость от СПГ, газа из Норвегии и Нидерландов. Большую часть голубого топлива добыли на месторождении Гронинген, которое закроют в 2024 году. Германия намерена увеличить мощности, чтобы выйти на уровень до февраля 2022 года.