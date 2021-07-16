Власти Германии сообщили о 1,3 тысячи пропавших без вести

После сильных наводнений в округе Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц) у властей нет данных о местонахождении 1,3 тысячи человек. В администрации округа выразили надежду, что люди просто пока не могут выйти на связь с родными, и число пропавших без вести со временем уменьшится.

В округе работают более тысячи человек, спасателей, полицейских, волонтеров и пожарных, подчеркнули в пресс-службе администрации. Ночью в воздух поднимут три вертолета с тросовыми лебедками. В медицинских учреждениях региона размещены 3,5 тысячи человек. Все школы 16 июля будут закрыты.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тысячи пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Из-за сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны», — сказано в сообщении.

Сотовой связи в регионе нет, отметил Focus со ссылкой на власти. По некоторым данным, пропавших без вести намного больше, чем считают официальные лица. В столь сложной ситуации окончательная оценка невозможна.

Футбольный клуб Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» объявил, что проведет благотворительный матч. Сборы от него пойдут в пользу пострадавших.

«„Боруссия Дортмунд“ также внесет свой вклад в помощь пострадавшим, и доход от благотворительной игры, в которую мы хотели бы сыграть в Хагене, будет отдан пострадавшим. В ближайшие дни начнутся соответствующие переговоры», — сказал управляющий директор Ханс-Йоахим Вацке.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения, спровоцированного дождями, в Германии погибли 58 человек. Непогода вызвана циклоном «Бернд», установившимся на западе Европы. Таких дождей в стране не было последние 200 лет.