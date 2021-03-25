В Германии разочаровались в новом президенте США Джо Байдене. Надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались. Об этом написала немецкая газета Der Tagesspiegel.

«После тирад Дональда Трампа все надеялись на справедливый подход к людям, на то, что они снова будут услышаны и смогут участвовать в принятии решений. Однако надежды федерального правительства не оправдались», — говорится в материале.

Авторы статьи считают, что первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО «не стала хорошим предзнаменованием».

Издание напомнило, что перед этим представители американского правительства озвучили союзникам несогласованное предложение. Оно касается будущего Афганистана. В результате это предложение перечеркнуло все предыдущие планы.

Более того, перед двусторонней встречей с Хайко Маасом Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство «Северного потока — 2». Он также не исключил, что из-за этого могут быть введены новые санкции. Авторы подчеркнули, что такой подход сделал невозможным «тактичное обсуждение» вопроса.

В начале марта Государственный департамент США подтвердил, что будет продолжать противостоять строительству «Северного потока — 2».