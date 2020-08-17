Власти Германии провели переговоры с Тихановской

Светлана Тихановская встречалась с представителями правительства Германии. Об этом сообщил официальный представитель немецкого Кабмина Штеффен Зайберт. Тему переговоров он озвучивать не стал.

«Да, такой контакт состоялся», — приводит РИА «Новости» слова Зайберта, который подчеркнул, что не может рассказать, где и когда произошла встреча с Тихановской, так как это «не имеет отношения к делу».

Ранее Зайберт заявил, что, по мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в Белоруссии должен состояться национальный диалог между руководителями страны, оппозицией и обществом. Депутаты Европарламента распространили совместное заявление, в котором говорится, что они не признали результаты выборов президента в Белоруссии, а Александра Лукашенко объявили персоной нон грата в Евросоюзе.

В Белоруссии начались массовые протесты после выборов президента 9 августа. Люди вышли на улицы, когда ЦИК опубликовал результаты голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%.