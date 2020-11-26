Власти Германии продлили локдаун до 20 декабря

Власти Германии приняли решение продлить и ужесточить меры общественных ограничений, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса.

«Меры от 28 октября будут продлены вначале до 20 декабря, мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января» — сказала канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине. Ее слова приводит «Интерфакс».

Введенные в ноябре ограничения привели к тому, что рост случаев заражения коронавирусом снизился, сказала Меркель. По словам немецкого канцлера, кривая стала более плавной, но «довольствоваться этим результатом нельзя». Она также добавила, что отделения интенсивной терапии в больницах переполнены, а врачи перегружены работой.

В Германии с начала ноября закрыты бары и рестораны, спортзалы и бассейны, музеи и театры, а гостиницы принимают только тех постояльцев, которые путешествует по работе.

Накануне в ворота Ведомства федерального канцлера ФРГ в центре Берлина въехал автомобиль. На дверях машины были антиглобалистские лозунги. В результате происшествия пострадал один человек. СМИ связывают атаку на резиденцию Меркель именно с недовольством немцев ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией.

Благодаря коронавирусным ограничениям в европейских мегаполисах заметно улучшилось качество воздуха. Для закрепления прогресса необходимо развивать общественный транспорт, сортировать мусор и строить больше современных мусоросжигательных заводов.