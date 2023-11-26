Мир 26 ноября 2023, 22:30 Власти Германии предупредили о риске потерять производства Глава Salzgitter AG: релокация производства грозит Германии деиндустриализацией РИА «Новости»

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Генеральный директор немецкого сталелитейного концерна Salzgitter Гуннар Греблер предупредил власти страны о риске лишиться статуса индустриальной державы из-за высоких цен на энергоносители и релокации производства за рубеж. Об этом он рассказал в интервью газете The Financial Times.

Бизнесмен напомнил, что производители химических продуктов и материалов для промышленности переживали непростые времена из-за роста цен на энергоресурсы. Почти треть немецких компаний предпочла инвестировать за границу, а не расширять производство внутри страны. Он отметил, что это грозит потерей всей производственно-сбытовой цепочки.

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«Если мы последуем этой тенденции, нашу страну ждет деиндустриализация», — заявил Греблер.

Ранее баварский премьер-министр Маркус Зедер обвинил немецкие власти в возникновении тяжелого государственного кризиса. По его словам, Берлин не предотвратил образование дыры в бюджете. По его мнению, правительство страны себя уже изжило и ему место в оппозиции. Зедер объяснил это тем, что правящая коалиция не разработала план по разрешению такого рода проблем.