Власти Германии отвергли связь запуска «Северного потока-2» с политикой

Вопрос запуска газопровода «Северный поток — 2» не является политическим и лежит исключительно в правовой плоскости. Об этом заявил новый министр финансов ФРГ Кристан Линднер, его слова передала газета WAZ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не является ли запуск газопровода неким рычагом воздействия Запада и каковы перспективы его запуска, Линднер ответил, что «на данный момент это не политический, а правовой вопрос».

«Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что проверка работоспособности объекта в настоящее время не завершена и «исход не предрешен».

Процесс сертификации газопровода был приостановлен в ноябре немецким регулятором до завершения процедур юридического характера в Nord Stream 2 AG. Компания занимается созданием швейцарской дочерней фирмы, которая станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода. Процесс сертификации присотановлен до тех пор, пока передача основных активов дочерней компании не завершится.

Ранее стало известно, что вторую нитку газопровода «Северный поток — 2» начали заполнять газом. Процедура будет постепенной, до достижения необходимого уровня объема и давления.